Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence RIA Novosti, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré ce mardi : « Le bombardement des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis et (le régime) israélien a failli conduire à une catastrophe mondiale ; c'est terrible que personne n'ait été tenu responsable. »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a ensuite déclaré : « Les attaques du régime de Kiev contre les infrastructures énergétiques nucléaires russes sont impossibles sans le soutien des parrains occidentaux de ce régime. L'AIEA n'a pas réagi à la chute d'un drone ukrainien transportant des explosifs près de la centrale de Zaporijjia le 16 mai. »

Maria Zakharova a ajouté : « Moscou estime que la présidence de l'AIEA devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher la propagation des menaces dans le domaine de la sûreté nucléaire. »