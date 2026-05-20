The New York Times : L’Iran est prêt

Un journal américain a reconnu la puissance militaire et balistique de l’Iran malgré les attaques des États-Unis et du régime sioniste.

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, le New York Times, citant un responsable militaire américain, a rapporté que l’Iran a rouvert des dizaines de ses sites de missiles endommagés pendant la guerre, durant la trêve.

Selon ce rapport, l’Iran a déplacé des lance-missiles portables tout en modifiant certaines tactiques militaires afin de se préparer à tout conflit potentiel.

Le rapport souligne que l’Iran a placé un grand nombre de missiles balistiques dans des installations militaires protégées au sein des montagnes, ce qui rend leur ciblage par les chasseurs américains très difficile. C’est pourquoi les attaques américaines précédentes n’ont visé que les entrées de ces installations, mais l’Iran a réussi à en rouvrir un grand nombre.

Il a également été rapporté que l’Iran cherche à améliorer sa capacité de défense en analysant les schémas de déplacement des chasseurs américains. En conséquence, la capacité défensive de l’Iran a été renforcée, ce qui lui a permis d’abattre un chasseur américain F-15 et de cibler un F-35. En Iran, on croit qu’il est possible de résister et de tenir tête aux États-Unis. Ce pays, malgré les attaques et les bombardements, est sorti plus fort et plus résilient de la guerre passée.