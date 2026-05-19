Erdoğan : La guerre contre l'Iran a placé la région au bord du chaos

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia Today, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, après la fin de la réunion du gouvernement au palais présidentiel d'Ankara, a souligné : "La guerre du 28 février (9 Esfand) des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a placé la région au bord du gouffre et à l'orée d'un chaos et d'une anarchie absolus."

Il a déclaré : "À l'heure actuelle, l'ampleur exacte des destructions causées par les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran n'est pas encore estimable."

Erdoğan a ajouté : "Les secousses de cette crise se poursuivent et se manifestent par une hausse brutale des prix, en particulier dans le secteur de l'énergie."

Le président turc a fait remarquer : "Le feu de cette guerre, bien qu'il ne nous ait pas directement atteints, sa fumée irrite nos yeux."

Il a précisé : "En adoptant une position calme, mesurée, digne et rationnelle, nous avons pu contrer les conspirations qui tentaient d'impliquer la Turquie dans cette guerre."

Concernant la question palestinienne, Erdoğan a également souligné que la Turquie restera aux côtés de la Palestine contre ces agressions israéliennes jusqu'au bout.

Le président de la Turquie a enfin rappelé qu'à l'heure où le monde d'aujourd'hui est mondialisé et où les crises et les conflits affectent tous les pays et toutes les parties sans exception, dans ces conditions, aucun pays ne peut fermer les yeux sur les événements qui se déroulent dans le monde.