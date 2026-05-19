Maariv : Les missiles cachés de l'Iran sont intacts ; impasse stratégique pour Israël

Selon l'agence de presse ABNA, le journal hébreu Maariv a rapporté : Le régime sioniste est pris dans une dangereuse impasse stratégique dans la guerre contre l'Iran. Les pressions de Netanyahou pour relancer la guerre contre l'Iran pourraient entraîner Israël encore davantage.

Dans la suite de ce rapport, il est indiqué : L'Iran a infligé une lourde défaite au régime sioniste en imposant le cessez-le-feu au Liban. Ce régime est confronté à un grand problème dans sa guerre contre l'Iran.

Ce rapport souligne : Les histoires héroïques que Netanyahou s'attribue à lui-même se révèlent être des réalisations limitées. Ces histoires sont l'exemple type de beaucoup de bruit pour rien.

Maariv a ajouté : 70 % des missiles iraniens cachés dans des villes souterraines n'ont pas été endommagés lors de ces frappes. Cette guerre pourrait se transformer en une catastrophe stratégique pour Israël qui n'a aujourd'hui aucun contrôle sur les négociations ni sur les conditions existantes.