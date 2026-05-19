Reconnaissance par l'armée sioniste de son incapacité à protéger les colonies sionistes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le site sioniste "Srogim" a révélé que les organes de sécurité de l'armée sioniste ont émis des avertissements à l'intention des hauts responsables de la colonisation et des dirigeants politiques de ce régime. Cet avertissement fait suite à la décision du cabinet politique et sécuritaire de Tel Aviv d'approuver la création et la régularisation du statut d'environ 40 nouvelles colonies en Cisjordanie.

Selon un rapport du correspondant de la chaîne "i24 News", l'armée sioniste a averti qu'elle ne serait pas en mesure de fournir une protection adéquate pour les nouvelles colonies sionistes dans un délai raisonnable.

Le rapport a expliqué que cet avertissement est basé sur des évaluations opérationnelles qui montrent qu'en cas d'attaque contre l'une des colonies depuis des villages palestiniens voisins, les forces de sécurité du régime sioniste auraient besoin de beaucoup de temps pour arriver sur les lieux et fournir une assistance médicale et opérationnelle.

Le rapport a également indiqué que les autorités militaires ont directement contacté les représentants des colons et ont exigé l'évacuation de certains points de colonisation en raison de préoccupations sécuritaires liées à ceux-ci.

Selon des sources informées, les personnalités éminentes des colons sionistes en Cisjordanie ont rejeté les demandes de l'armée de ce régime et ont insisté pour maintenir ces points en l'état.

Cela se produit alors que les tensions sécuritaires en Cisjordanie se sont intensifiées, parallèlement à l'expansion continue de la colonisation et aux divergences au sein des cercles sécuritaires du régime sioniste concernant la capacité à garantir la sécurité des nouvelles colonies et à empêcher la survenue de nouvelles opérations similaires à celle du 7 octobre.