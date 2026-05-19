Ironie du général de division Rezaei à Trump / Il fixe lui-même un ultimatum, lui-même l'annule

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei a écrit sur sa page personnelle d'un réseau social : « Il fixe un ultimatum pour une attaque militaire et l'annule lui-même ! Dans l'espoir illusoire de soumettre le peuple et les responsables iraniens !

Le poing de fer des forces armées puissantes et de la grande nation iranienne les forcera à reculer et à se rendre. »

Quelques heures plus tôt, Donald Trump, par la publication d'un message, avait reculé pour la énième fois de sa prétention d'une attaque militaire contre l'Iran et avait affirmé avoir reporté cette décision à la demande des dirigeants de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, et en raison de ce qu'il a présenté comme « la poursuite de négociations sérieuses avec Téhéran ».