Selon l'agence de presse ABNA, Esmaïl Baghaei, en réaction aux accusations du chancelier allemand contre l'Iran concernant l'incident suspect d'explosion près de la centrale nucléaire des Émirats arabes unis, a écrit dans un message en allemand sur sa page personnelle :

« Cher Monsieur Friedrich Merz, l'hypocrisie apparaît lorsque l'attaque ouverte des États-Unis et du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes — placées sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique — non seulement n'est pas condamnée, mais est pratiquement justifiée ; mais à propos d'un incident qui est une opération sous faux drapeau des ennemis de la paix et de la concorde régionale, et dont même les Émirats arabes unis n'ont pas officiellement rendu l'Iran responsable, on utilise soudain le langage du "droit international" et de la "sécurité régionale".

Si une attaque contre des installations nucléaires est une menace pour les habitants de la région, ce principe devrait s'appliquer également à tous les pays, pas seulement lorsque les intérêts politiques de l'Occident l'exigent.

Dans la littérature allemande, un tel "jugement sélectif" rappelle le "juge Adam" dans la pièce "La Cruche cassée" ; ce juge dont les propres méfaits devraient être jugés, mais qui, par des apparences, joue le rôle du défenseur de la justice ! »