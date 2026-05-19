Avertissement du commandant du quartier général de Khatam al-Anbiya (paix sur lui) aux États-Unis et à leurs alliés

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division des Gardiens de la Révolution, Ali Abdollahi, commandant du quartier général de Khatam al-Anbiya (paix sur lui), a souligné : « Nous déclarons aux États-Unis et à leurs alliés : ne commettez pas à nouveau une erreur stratégique et un mauvais calcul. » Il a déclaré : « Ils doivent savoir que l'Iran islamique et ses forces armées sont plus prêts et plus forts que jamais, le doigt sur la gâchette, et qu'ils répondront à toute nouvelle agression et attaque des ennemis de ce pays et de ce peuple fier de manière rapide, décisive, puissante et étendue. »

Il a ajouté : « Les ennemis américano-sionistes ont maintes fois mis à l'épreuve le peuple courageux d'Iran et ses forces armées puissantes. » Il a précisé : « Nous avons prouvé, par la grandeur et la volonté de Dieu, que nous montrons notre force et notre capacité aux ennemis sur le terrain. Si une autre erreur est commise par nos ennemis, nous y répondrons avec une puissance et une capacité bien supérieures à celles de la guerre d'agression du Ramadan, nous défendrons de toutes nos forces les droits du peuple iranien et nous couperons la main de tout agresseur. »