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Les Brigades Al-Qassam : L'assassinat de grands commandants n'arrêtera pas la voie de la résistance

17 mai 2026 - 13:16
Code d'info: 1815300
Source: ABNA
Les Brigades Al-Qassam : L'assassinat de grands commandants n'arrêtera pas la voie de la résistance

Les Brigades Al-Qassam ont confirmé l'assassinat de leur vaillant commandant par le régime israélien et ont présenté leurs condoléances pour son martyre.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shehab, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont confirmé dans un communiqué officiel le martyre d'Ezzeddin Al-Haddad (surnommé Abu Suhaib), un haut commandant et chef d'état-major des brigades, lors d'une action aveugle du régime sioniste visant à l'assassiner.

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé que le grand commandant Ezzeddin Al-Haddad, ainsi que son épouse, sa fille et plusieurs autres habitants de Gaza, ont été martyrisés lors d'une opération d'assassinat lâche perpétrée par le régime sioniste.

Les brigades ont écrit : Il est mort en martyr alors que ses deux fils combattants, Suhaib et Mumin, étaient déjà morts en martyrs lors de la guerre du Déluge d'Al-Aqsa.

Le communiqué a souligné que le martyr Al-Haddad a joué un rôle éminent dans l'opération du 7 octobre et dans le commandement de la bataille défensive dans la brigade de Gaza, et qu'après le martyre des grands commandants Mohammed Al-Deif et Mohammed Al-Sinwar, il a pris la tête de l'état-major des Brigades Al-Qassam à une étape extrêmement critique. Pendant cette période, il a réussi à réaliser des avancées importantes, notamment la libération de centaines de prisonniers des geôles du régime d'occupation.

Les Brigades Al-Qassam ont condamné ce crime et souligné que les crimes des occupants sionistes, dont le plus récent est l'assassinat du martyr Al-Haddad, sont la preuve la plus claire de la rupture de parole de l'ennemi criminel sioniste qui a franchi toutes les limites, ignoré tous les accords et n'accorde aucune importance aux pays médiateurs pour un cessez-le-feu.

À la fin de leur communiqué, les Brigades Al-Qassam ont ajouté : Si l'ennemi criminel sioniste pense que l'assassinat de grands commandants arrêtera la voie de la résistance, il se fait illusion. Car ce sang pur ne sera pas versé en vain ; d'autres commandants prendront leur relève, et la voie se poursuivra jusqu'à la libération complète de la terre et la purification de la mosquée Al-Aqsa.

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