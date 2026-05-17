Les Brigades Al-Qassam : L'assassinat de grands commandants n'arrêtera pas la voie de la résistance

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shehab, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont confirmé dans un communiqué officiel le martyre d'Ezzeddin Al-Haddad (surnommé Abu Suhaib), un haut commandant et chef d'état-major des brigades, lors d'une action aveugle du régime sioniste visant à l'assassiner.

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé que le grand commandant Ezzeddin Al-Haddad, ainsi que son épouse, sa fille et plusieurs autres habitants de Gaza, ont été martyrisés lors d'une opération d'assassinat lâche perpétrée par le régime sioniste.

Les brigades ont écrit : Il est mort en martyr alors que ses deux fils combattants, Suhaib et Mumin, étaient déjà morts en martyrs lors de la guerre du Déluge d'Al-Aqsa.

Le communiqué a souligné que le martyr Al-Haddad a joué un rôle éminent dans l'opération du 7 octobre et dans le commandement de la bataille défensive dans la brigade de Gaza, et qu'après le martyre des grands commandants Mohammed Al-Deif et Mohammed Al-Sinwar, il a pris la tête de l'état-major des Brigades Al-Qassam à une étape extrêmement critique. Pendant cette période, il a réussi à réaliser des avancées importantes, notamment la libération de centaines de prisonniers des geôles du régime d'occupation.

Les Brigades Al-Qassam ont condamné ce crime et souligné que les crimes des occupants sionistes, dont le plus récent est l'assassinat du martyr Al-Haddad, sont la preuve la plus claire de la rupture de parole de l'ennemi criminel sioniste qui a franchi toutes les limites, ignoré tous les accords et n'accorde aucune importance aux pays médiateurs pour un cessez-le-feu.

À la fin de leur communiqué, les Brigades Al-Qassam ont ajouté : Si l'ennemi criminel sioniste pense que l'assassinat de grands commandants arrêtera la voie de la résistance, il se fait illusion. Car ce sang pur ne sera pas versé en vain ; d'autres commandants prendront leur relève, et la voie se poursuivra jusqu'à la libération complète de la terre et la purification de la mosquée Al-Aqsa.