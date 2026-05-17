Opération sécuritaire sans précédent des Hashd al-Shaabi près du poste-frontière saoudien

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, une source sécuritaire dans la province irakienne d'Al-Anbar a annoncé que les forces de Hashd al-Shaabi ont pris des mesures sécuritaires sans précédent dans les zones menant au poste-frontière d'Arar, près de l'Arabie saoudite.

Elle a ajouté que l'opération susmentionnée a été menée après avoir observé des mouvements suspects des restes de groupes terroristes.

Selon ce rapport, les forces de Hashd al-Shaabi ont poursuivi les restes d'éléments terroristes en nettoyant les zones désertiques près de ce poste-frontière. Elles ont également découvert un certain nombre de cachettes de Daech et désamorcé des bombes datant de l'époque de leurs attaques.