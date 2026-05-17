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Historien israélo-américain : Le sionisme a atteint une impasse morale et matérielle

17 mai 2026 - 13:12
Code d'info: 1815294
Source: ABNA
Historien israélo-américain : Le sionisme a atteint une impasse morale et matérielle

Les médias du régime sioniste ont relayé les déclarations cinglantes d'un éminent historien israélo-américain, dans lesquelles il a clairement parlé de la fin de la légitimité de la forme actuelle du sionisme.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, les médias du régime sioniste ont rapporté, citant l'historien israélo-américain Omer Bartov, qu'il a souligné l'impasse structurelle du sionisme et a déclaré : Le sionisme dans sa forme actuelle a atteint une impasse, tant morale que matérielle.

Cet historien, en évaluant la situation sur le terrain, a insisté : Ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza est un génocide à part entière.

Bartov a noté à propos de l'avenir politique de l'Amérique et de ses positions envers Tel Aviv : Donald Trump, le président des États-Unis, est une personnalité raciste, mais la personne qui lui succédera à l'avenir pourrait être complètement opposée et ennemie d'Israël.

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