Historien israélo-américain : Le sionisme a atteint une impasse morale et matérielle

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, les médias du régime sioniste ont rapporté, citant l'historien israélo-américain Omer Bartov, qu'il a souligné l'impasse structurelle du sionisme et a déclaré : Le sionisme dans sa forme actuelle a atteint une impasse, tant morale que matérielle.

Cet historien, en évaluant la situation sur le terrain, a insisté : Ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza est un génocide à part entière.

Bartov a noté à propos de l'avenir politique de l'Amérique et de ses positions envers Tel Aviv : Donald Trump, le président des États-Unis, est une personnalité raciste, mais la personne qui lui succédera à l'avenir pourrait être complètement opposée et ennemie d'Israël.