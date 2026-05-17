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Qatar : Il faut parvenir à un accord pour empêcher une nouvelle escalade des tensions

17 mai 2026 - 13:12
Code d'info: 1815292
Source: ABNA
Qatar : Il faut parvenir à un accord pour empêcher une nouvelle escalade des tensions

Le ministère qatari des Affaires étrangères a fait état de consultations téléphoniques entre le Premier ministre du pays et le ministre saoudien des Affaires étrangères concernant les évolutions régionales.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé que Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du pays, a consulté par téléphone Faisal ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, au sujet de la situation dans la région.

Selon ce rapport, l'entretien téléphonique entre les parties qatarienne et saoudienne a également porté sur le processus de cessez-le-feu entre l'Iran et l'Amérique.

Le Premier ministre qatari a souligné lors de cet entretien téléphonique la nécessité de soutenir les efforts de médiation pour résoudre la crise actuelle par le dialogue.

Il a ajouté qu'il faut parvenir à un accord durable visant à empêcher une nouvelle escalade des tensions.

Auparavant, le Premier ministre qatari avait déjà consulté des responsables koweïtiens au sujet des évolutions régionales et du processus de cessez-le-feu précité.

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