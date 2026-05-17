Qatar : Il faut parvenir à un accord pour empêcher une nouvelle escalade des tensions

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé que Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du pays, a consulté par téléphone Faisal ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, au sujet de la situation dans la région.

Selon ce rapport, l'entretien téléphonique entre les parties qatarienne et saoudienne a également porté sur le processus de cessez-le-feu entre l'Iran et l'Amérique.

Le Premier ministre qatari a souligné lors de cet entretien téléphonique la nécessité de soutenir les efforts de médiation pour résoudre la crise actuelle par le dialogue.

Il a ajouté qu'il faut parvenir à un accord durable visant à empêcher une nouvelle escalade des tensions.

Auparavant, le Premier ministre qatari avait déjà consulté des responsables koweïtiens au sujet des évolutions régionales et du processus de cessez-le-feu précité.