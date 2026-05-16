Selon l'agence ABNA, le site russe Strategic Culture a rapporté que la visite officielle du président américain Donald Trump en Chine marque pratiquement la fin du rôle de leadership de l'Amérique sur le monde.

Dans ce rapport, il est dit : Les simagrées que Trump montrait auparavant envers la Chine sont terminées. Ses déclarations dures sur l'imposition de ses exigences au commerce de la Chine avec l'Amérique appartiennent désormais au passé. La Chine est en train de devenir une superpuissance économique mondiale, tandis que l'Amérique se trouve dangereusement au bord du gouffre. Oui, la Chine a peut-être accueilli le leader américain avec un faste considérable et a fait preuve d'une certaine souplesse, mais c'était le comportement d'un pays qui savait qu'il était en position de force.

La suite du rapport souligne que l'Amérique ne peut plus cacher son incapacité face à la communauté internationale à exercer des pressions sur la Chine. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère historique. Le hooliganisme américain n'est plus acceptable. Quand Washington lutte pour quelque chose, il n'obtient que des reproches et rien en retour. Les jours de l'empire américain sont comptés.