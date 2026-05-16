L'échec du plan d'assurance américain pour les navires transitant par Ormuz

Selon le correspondant d'ABNA citant le Financial Times, alors que le risque de traversée des pétroliers dans le détroit d'Ormuz est devenu ces derniers mois l'une des principales préoccupations du secteur du transport maritime, le plan proposé par les États-Unis pour assurer les navires empruntant cette voie d'eau stratégique n'a pas encore atteint la phase d'exécution.

Le journal a rapporté, citant deux sources informées, que le programme que le gouvernement américain avait conçu pour fournir une couverture d'assurance aux navires traversant le détroit d'Ormuz, malgré environ deux mois écoulés depuis son annonce officielle, n'a toujours pas été utilisé. Donald Trump avait auparavant déclaré que Washington était prêt à fournir une couverture d'assurance pour le passage des navires par ce passage énergétique vital.

Selon ce rapport, la valeur nominale de ce plan pourrait atteindre 225 milliards de dollars, mais selon les courtiers d'assurance, les conditions complexes et le fait que sa mise en œuvre dépende de l'escorte de la marine américaine ont dissuadé de nombreux propriétaires de navires d'utiliser ce mécanisme.