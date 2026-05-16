L'ONU met en garde contre l'aggravation de l'insécurité alimentaire en Somalie

Selon l'agence ABNA citant RIA Novosti, quatre agences onusiennes (FAO, OCHA, UNICEF et le Programme alimentaire mondial) ont mis en garde contre la crise d'insécurité alimentaire qui s'intensifie rapidement en Somalie.

Les quatre agences onusiennes (FAO, OCHA, UNICEF et PAM) ont décrit la situation en Somalie comme l'une des pires crises de malnutrition au monde, affectant près de 1,9 million d'enfants.

La Somalie fait partie des pays au monde touchés par la guerre civile et une grave famine. C'est la énième fois que des institutions internationales et des groupes de défense des droits de l'homme mettent en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans cette région.