China Daily : Des dizaines de navires traversent le détroit d'Ormuz avec les protocoles de gestion de l'Iran

Selon le correspondant d'ABNA citant China Daily, alors que les tensions persistent dans la région, des dizaines de navires ont traversé le détroit d'Ormuz en appliquant les protocoles de gestion établis par l'Iran.

Selon ce rapport, plusieurs navires, dont des navires appartenant à la Chine, ont traversé le détroit d'Ormuz après des coordinations effectuées et dans le cadre des règles de gestion du trafic de cette voie d'eau stratégique ; une action qui démontre le rôle important de l'Iran dans la gestion du trafic maritime sur cette route vitale.

Les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont également déclaré dans un communiqué : Après la demande de la partie chinoise et un accord sur les protocoles de gestion du détroit, plusieurs navires de ce pays ont reçu l'autorisation de traverser cette route, et leur processus de traversée a commencé depuis hier soir.

Malgré cela, le niveau du trafic des navires est toujours estimé inférieur au niveau habituel d'avant les tensions. Auparavant, environ 140 navires traversaient en moyenne le détroit d'Ormuz par jour, mais ce chiffre a maintenant diminué. En même temps, l'Iran a annoncé qu'à ce jour, plus de 30 navires ont reçu un feu vert pour traverser ce détroit.