Avertissement de la représentation iranienne aux pays soutenant les actions américaines

Selon l'agence ABNA, la Représentation de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, en réaction aux pays soutenant la résolution politique américaine contre l'Iran, a écrit dans un message publié sur un réseau social : Il est désormais tout à fait clair que les États-Unis cherchent à exploiter le nombre de leurs soi-disant coparrainants de leur projet unilatéral de résolution politique afin de créer une image trompeuse d'un « large soutien international » pour leurs actions illégales continues, et d'ouvrir la voie à de nouvelles aventures militaires dans la région.

La Représentation iranienne a souligné : Si les États-Unis déclenchent une nouvelle escalade des tensions, tous les pays coparrainants aux côtés de Washington seront internationalement responsables des conséquences.

Le message indique : Aucun prétexte politique ni couverture diplomatique ne peut les libérer de leur responsabilité dans la facilitation, le renforcement et la légitimation de l'agression américaine.