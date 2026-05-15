Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La transparence financière du département de la Défense des États-Unis est aujourd'hui remise en question. Jay Hurst, responsable de l'audit au Pentagone, a admis devant la commission des crédits de la Chambre des représentants que les estimations de coûts, initialement fixées à 25 milliards de dollars, ont été réévaluées à 29 milliards de dollars en l'espace de deux semaines seulement.

Une réévaluation constante face à l'ampleur des pertes

Selon les rapports de CNN, cette augmentation est due aux coûts de réparation, au remplacement d'équipements sophistiqués et aux frais opérationnels pour maintenir la présence des troupes. Cependant, des sources proches du dossier affirment que même ce chiffre de 29 milliards est "dérisoire". En incluant la reconstruction des bases lourdement endommagées, le coût total oscillerait plutôt entre 40 et 50 milliards de dollars.

Ces dépenses colossales font suite à la riposte iranienne baptisée opération « Promesse Honnête 4 ». Cette opération a été lancée en réponse à l'agression menée le 27 février dernier (9 Esfand) par les États-Unis et le régime sioniste, alors même que des pourparlers indirects étaient en cours. L'Iran a ciblé avec précision des installations stratégiques américaines dans la région et des points clés dans les territoires occupés.

Censure d'État et dissimulation des dommages

Le média NBC News a jeté un pavé dans la mare en révélant l'ampleur de la censure pratiquée par l'administration de Donald Trump. Le rapport souligne que les dégâts subis par les bases américaines dans le Golfe Persique sont bien plus graves que ce qui a été officiellement communiqué.

Pour masquer l'efficacité des frappes iraniennes, le gouvernement américain aurait exercé des pressions sur des entreprises privées d'imagerie satellite afin de bloquer l'accès aux visuels de ses bases. Interrogé sur ces chiffres, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, est resté évasif, promettant de partager des informations uniquement "lorsque cela sera jugé nécessaire".

Conclusion : Un fardeau stratégique et budgétaire

Cette situation met en lumière la vulnérabilité des infrastructures militaires américaines face aux capacités balistiques et technologiques de l'Iran. Au-delà du coût financier, c'est la stratégie de communication du Pentagone qui est ébranlée, révélant une volonté de cacher à l'opinion publique l'impact réel d'une confrontation directe qui pèse désormais lourdement sur le contribuable américain.

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