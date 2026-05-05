Ghalibaf : Le nouvel équation du détroit d'Ormuz est en train de se consolider

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Baqer Ghalibaf, président de l'Assemblée consultative islamique (Parlement), a écrit sur son compte dans l'un des réseaux sociaux : « La nouvelle équation du détroit d'Ormuz est en train de se consolider. La sécurité de la navigation et du transit énergétique a été mise en danger par les États-Unis et leurs alliés en violant le cessez-le-feu et en imposant un blocus ; bien sûr, leur mal va diminuer. Nous savons pertinemment que la poursuite de la situation actuelle est intolérable pour les États-Unis ; alors que nous n'avons même pas encore commencé. »