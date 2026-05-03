Une nouvelle flottille de la liberté sera lancée depuis la Turquie

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, des sources sionistes, faisant référence au lancement d'une nouvelle flottille pour briser le blocus de Gaza, ont rapporté que la marine de l'armée du régime sioniste se prépare à affronter une autre flottille de partisans des Palestiniens qui partira de Turquie.

Vendredi soir, un avion privé transportant 59 militants, dont 18 citoyens turcs, de la « Flottille mondiale Samoud » qui avait été agressée par Israël dans les eaux internationales de la mer Méditerranée alors qu'elle faisait route pour briser le blocus de Gaza, a atterri à l'aéroport d'Istanbul. Immédiatement après leur arrivée, les médias ont publié les déclarations de certains militants dans lesquelles ils soulignaient que les préparatifs étaient en cours pour équiper une nouvelle flottille de 100 à 150 navires qui se rassembleraient dans les ports turcs.