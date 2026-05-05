Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant Russia Al-Youm, Pierre Vandier, l’un des commandants des forces de l’OTAN, a averti que les pays occidentaux souffrent, tout comme l’Ukraine, d’une grave pénurie de missiles pour les systèmes de défense aérienne.

Il a ajouté que l’Occident est confronté aux mêmes défis que l’Ukraine concernant les missiles : une vitesse de production insuffisante et des réserves limitées.

Vandier a déclaré que la solution à ce problème ne réside pas seulement dans l’augmentation de la capacité de production, mais qu’elle peut également être obtenue en changeant l’approche face aux menaces. Par exemple, en utilisant des drones intercepteurs spécialisés pour détruire les drones hostiles.

Récemment, la Pologne a également refusé de livrer des systèmes de missiles Patriot aux États-Unis. Le magazine Politico a également écrit que les pays occidentaux ne disposent pas de stocks suffisants de systèmes de défense aérienne pour approvisionner l’Ukraine.