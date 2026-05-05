Révélation de l’ingérence hostile des Émirats arabes unis dans un pays africain

Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant Al-Quds, des sources médiatiques citant des responsables soudanais ont rapporté que des drones liés aux Émirats arabes unis, décollant d’Éthiopie, ont visé l’aéroport international de Khartoum et ses environs.

Dans ce rapport, il est indiqué : « Nous disposons de preuves juridiquement admissibles en la matière. Le Soudan se réserve son droit légitime de répondre à cette agression. »

Le Soudan avait déjà critiqué les politiques des Émirats envers son pays et la région en général, et avait annoncé en mai 2025 la rupture de ses relations politiques avec ce pays. Mosleh Nassar, conseiller du Premier ministre soudanais, a déclaré que les Émirats mènent le projet destructeur le plus dangereux contre le gouvernement et le peuple soudanais, et plus largement contre l’ensemble de la région.

Il a ajouté : Les Émirats financent et supervisent la guerre à l’intérieur du Soudan et utilisent des leviers tels que les milices de réaction rapide.

Nassar a déclaré : Les Émirats paient de l’argent à des mercenaires au Soudan et les transfèrent d’Afrique et d’autres continents vers le Soudan. Abou Dhabi, en formant une coalition ouverte avec Israël, cherche à démembrer les pays de la région et à étendre le cercle d’action des milices au Soudan, au Yémen et dans d’autres pays.

Il a précisé : Nous assistons à la mise en œuvre d’un projet de judaïsation dans la région. Les Émirats sont utilisés de manière stupide pour exécuter ce projet. Selon ce plan, certains citoyens soudanais du Darfour ont été transférés en Israël, et nous assistons à un vaste complot. Ce pays malfaisant a préparé le terrain pour la guerre au Soudan, et nous ne voulons pas qu’il participe à aucune question concernant le Soudan.