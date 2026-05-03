Kanani Moghaddam : La marine iranienne a la capacité d’un blocus contre blocus

Hossein Kanani Moghaddam a déclaré dans un entretien, concernant la levée du blocus maritime et les méthodes de l’Iran à ce sujet : Les États-Unis mènent une politique de crise contre crise, et cette politique a nui à l’économie mondiale, en particulier aux États-Unis et à leurs alliés.

Kanani Moghaddam a ajouté : Des pays comme la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, les pays riverains du Golfe Persique et les pays occidentaux ont connu des problèmes fondamentaux dans les domaines de l’énergie et de l’économie.

Il a dit : Les solutions pour briser le blocus maritime sont la pression internationale contre l’acte de piraterie des États-Unis et les solutions diplomatiques, et a insisté : Nous devons mettre en œuvre une politique de blocus contre blocus et ne pas permettre aux États-Unis de transférer du matériel vers leurs bases navales dans la région.

Cet expert des affaires internationales, soulignant l’importance du détroit d’Ormuz, a qualifié ce détroit de « détroit d’Ormuz de la Révolution islamique » et a également déclaré : Nous ne devons en aucun cas abandonner ce détroit, nous devons le préserver comme notre levier de dissuasion, et arrêter le passage des navires américains et de leurs alliés, y compris les cargos.