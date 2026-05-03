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Média sioniste : Une guerre contre l’Iran aurait de lourdes conséquences pour les alliés des États-Unis

3 mai 2026 - 13:52
Code d'info: 1809272
Source: ABNA
Média sioniste : Une guerre contre l’Iran aurait de lourdes conséquences pour les alliés des États-Unis

Un média sioniste a écrit : Une guerre contre l’Iran aura des conséquences difficiles pour les alliés des États-Unis dans la région, et Washington ne cherche pas à reprendre l’action militaire.

Selon l’agence de presse ABNA, le journal sioniste Israel HaYom a rapporté : Alors que Washington mise sur un effondrement interne du régime iranien, Téhéran ne cède pas sur la question nucléaire.

Ce média sioniste a ajouté : La poursuite du blocus et l’intensification des sanctions ne doivent pas être accompagnées d’une reprise des frappes militaires. Trump mène une guerre économique sévère.

Israel HaYom a écrit : Le président américain n’a pas repris les frappes, car la guerre aurait des conséquences difficiles pour les alliés de Washington, y compris Tel Aviv et les pays du Golfe.

Ce média sioniste a ajouté : Du point de vue de Trump, la guerre militaire est terminée, mais le combat se poursuit sous une autre forme. Dans les pays du Golfe également, ce message a été compris, et les Émirats arabes unis ainsi que le Qatar ont annoncé la reprise complète de leurs vols.

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