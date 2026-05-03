Selon l’agence de presse ABNA, le journal sioniste Israel HaYom a rapporté : Alors que Washington mise sur un effondrement interne du régime iranien, Téhéran ne cède pas sur la question nucléaire.

Ce média sioniste a ajouté : La poursuite du blocus et l’intensification des sanctions ne doivent pas être accompagnées d’une reprise des frappes militaires. Trump mène une guerre économique sévère.

Israel HaYom a écrit : Le président américain n’a pas repris les frappes, car la guerre aurait des conséquences difficiles pour les alliés de Washington, y compris Tel Aviv et les pays du Golfe.

Ce média sioniste a ajouté : Du point de vue de Trump, la guerre militaire est terminée, mais le combat se poursuit sous une autre forme. Dans les pays du Golfe également, ce message a été compris, et les Émirats arabes unis ainsi que le Qatar ont annoncé la reprise complète de leurs vols.