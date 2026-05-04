Un représentant du Congrès : Nous, Américains, payons le prix de la guerre de Trump

Selon l'agence de presse ABNA citant CNN, Pat Ryan, représentant du Congrès américain, critiquant l'affirmation ridicule de Donald Trump, président des États-Unis, sur la fin de l'agression contre l'Iran, a publié des images sur son compte du réseau social X et a déclaré : « Ils (les membres du cabinet et Trump) disent des absurdités quand ils affirment que la guerre est terminée. »

Le représentant du Congrès américain a ajouté : « Les réalités du terrain et leurs coûts se poursuivent. Plus de 50 000 militaires ont été déployés dans la région, des équipements militaires pour des milliards de dollars ont été engagés. Le prix de l'essence en Amérique a considérablement augmenté. »

Pat Ryan a ajouté : « Même si Trump affirme que la guerre est finie, la réalité est que les gens en paient toujours le prix. »