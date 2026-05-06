Analyste international : Le plan de Trump ne peut pas ouvrir le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Sky News, Torbjørn Soltvedt, analyste principal de la société internationale Verisk Maplecroft, a souligné : « Les compagnies maritimes et d'assurance doivent attendre et voir comment la situation évolue. Le plan de Trump seul ne semble pas capable d'ouvrir le détroit d'Ormuz. »

La compagnie allemande de transport de conteneurs Hapag-Lloyd a également annoncé que la navigation à travers le détroit d'Ormuz est actuellement impossible.

Il convient de noter que le président américain a suspendu son plan présumé concernant le détroit d'Ormuz moins de 48 heures après son lancement.

Trump avait l'intention de faire passer les navires stationnés dans le détroit d'Ormuz à travers cette zone sans coordination avec l'Iran, ce qui a rencontré la réponse ferme de notre pays.

Il a annoncé que le plan dit « Projet de liberté », présenté dans le but de faciliter le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, a été temporairement suspendu.

Pour dissimuler cet échec, Trump a déclaré dans un message que cette décision avait été prise à la demande de certains pays, dont le Pakistan, et simultanément avec la poursuite du processus de négociations avec l'Iran.