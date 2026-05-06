Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, le sénateur russe Vladimir Djabarov a déclaré : « Sans la participation de la Russie, qui entretient de bonnes relations tant avec l'Iran qu'avec les pays riverains du Golfe Persique, on ne peut pas surmonter la situation actuelle au Moyen-Orient. »

Affirmant que les États-Unis seuls ne pourront pas résoudre le conflit, il a souligné que le moment était venu pour une solution diplomatique de la situation au Moyen-Orient.

Les États-Unis comptaient ces derniers jours, dans le cadre d'un projet appelé « Projet de liberté », violer le cessez-le-feu avec l'Iran et empiéter sur la zone de sécurité iranienne dans le détroit d'Ormuz. La réaction des forces armées de la République islamique a conduit au retrait de Washington de cette aventure.