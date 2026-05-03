Haaretz : Le Hezbollah a épuisé l’armée israélienne

Selon l’agence de presse ABNA, le journal hébraïque Haaretz a reconnu que la capacité du Hezbollah à utiliser des armes tactiques et à infliger des dommages à l’armée du régime sioniste a épuisé l’institution militaire israélienne.

Ce rapport indique que les habitants des zones septentrionales des territoires occupés vivent dans la peur et la panique.

Le réseau sioniste « i24 News » avait également déclaré plus tôt à ce sujet : Nous devons dire ce mot dur ; il n’existe aucune solution définitive et finale au problème des micro-drones [du Hezbollah].

De même, la chaîne 13 de la télévision du régime sioniste a fait état d’un moral de découragement au sein de l’armée de ce régime en raison de l’absence de solution à la menace des micro-drones suicides et des drones.