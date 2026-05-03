Gâteau d’anniversaire controversé d’un ministre sioniste

Selon l’agence de presse ABNA citant Ma'a, l’épouse d’Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, a célébré son 50e anniversaire en offrant un gâteau controversé.

Selon ce rapport, le gâteau d’anniversaire de Ben-Gvir était décoré d’un symbole de potence, faisant référence à la loi controversée sur l’exécution des prisonniers palestiniens. Sur le gâteau, il était écrit : « Parfois, les rêves deviennent réalité ! »

Un certain nombre de hauts responsables de la police du régime sioniste et d’éléments sécuritaires de ce régime ont assisté à cette cérémonie. Des critiques au sein du régime sioniste ont souligné que cette cérémonie portait davantage des messages politiques et provocants.

Il y a quelque temps, la Knesset (parlement) du régime sioniste, dans un acte hostile et inhumain, a adopté à une large majorité le projet de loi sur l’exécution des prisonniers palestiniens.

Ce projet a été adopté alors que les organisations de défense des droits de l’homme avaient déjà mis en garde contre les conséquences dangereuses et la violation flagrante du droit international par le régime sioniste à l’égard des prisonniers.