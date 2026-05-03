Selon l’agence de presse ABNA citant Russia Today, Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d’investissement direct, a souligné que le monde se dirige vers la plus grande crise énergétique de l’histoire en raison des prix sans précédent du pétrole.

Dmitriev a écrit sur la plateforme X : Le monde se dirige inconsciemment vers la plus grande crise énergétique de l’histoire.

La détérioration de la situation sur le marché mondial de l’énergie est liée à la guerre au Moyen-Orient, une guerre à cause de laquelle la livraison du pétrole produit dans le golfe Persique aux clients du monde entier est devenue presque impossible après la fermeture du détroit d’Ormuz suite à l’attaque des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran.

Russia Today a ajouté que la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran depuis le début de la guerre actuelle est la cause de nombreuses conséquences économiques mondiales, car environ 20 % de l’approvisionnement mondial total en pétrole y transite.

Auparavant, Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, avait déjà déclaré : La Russie, en tant que grand producteur de pétrole, n’a pas l’intention de quitter l’OPEP+.

Il a ajouté : Nous assistons actuellement à la crise la plus profonde de l’industrie pétrolière mondiale, et une énorme quantité de pétrole n’est pas mise sur le marché.