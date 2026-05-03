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Un responsable russe : Le monde se dirige vers la plus grande crise énergétique

3 mai 2026 - 13:56
Code d'info: 1809281
Source: ABNA
Un responsable russe : Le monde se dirige vers la plus grande crise énergétique

Un responsable économique russe a déclaré que le monde se dirige vers la plus grande crise énergétique de l’histoire en raison des prix sans précédent du pétrole.

Selon l’agence de presse ABNA citant Russia Today, Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d’investissement direct, a souligné que le monde se dirige vers la plus grande crise énergétique de l’histoire en raison des prix sans précédent du pétrole.

Dmitriev a écrit sur la plateforme X : Le monde se dirige inconsciemment vers la plus grande crise énergétique de l’histoire.

La détérioration de la situation sur le marché mondial de l’énergie est liée à la guerre au Moyen-Orient, une guerre à cause de laquelle la livraison du pétrole produit dans le golfe Persique aux clients du monde entier est devenue presque impossible après la fermeture du détroit d’Ormuz suite à l’attaque des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran.

Russia Today a ajouté que la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran depuis le début de la guerre actuelle est la cause de nombreuses conséquences économiques mondiales, car environ 20 % de l’approvisionnement mondial total en pétrole y transite.

Auparavant, Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, avait déjà déclaré : La Russie, en tant que grand producteur de pétrole, n’a pas l’intention de quitter l’OPEP+.

Il a ajouté : Nous assistons actuellement à la crise la plus profonde de l’industrie pétrolière mondiale, et une énorme quantité de pétrole n’est pas mise sur le marché.

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