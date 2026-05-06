Un journaliste du Wall Street Journal : Trump veut mettre fin à la guerre contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Alex Ward, journaliste du Wall Street Journal, a écrit sur le réseau social X : « Donald Trump, le président des États-Unis, a clairement indiqué aujourd'hui qu'il est fatigué de faire davantage la guerre. Le 'Projet de liberté' menaçait le cessez-le-feu. »

Il a ajouté : « Rubio a évoqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse un mémorandum d'accord avec l'Iran, et non un véritable accord. »

Le journaliste du Wall Street Journal, déclarant que la rencontre de Trump avec le président chinois aura lieu la semaine prochaine, a ajouté : « Tous les signes indiquent que Trump a l'intention de s'arrêter, de déclarer victoire et de passer à autre chose. »

Les États-Unis comptaient ces derniers jours, dans le cadre d'un projet appelé « Projet de liberté », violer le cessez-le-feu avec l'Iran et empiéter sur la zone de sécurité iranienne dans le détroit d'Ormuz. La réaction des forces armées de la République islamique a conduit au retrait de Washington de cette aventure.