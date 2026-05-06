Média hébréophone : Les États-Unis sont incapables de protéger les navires dans le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, citant des hauts responsables de ce régime, a déclaré que les Américains n'ont pratiquement pas la capacité de protéger les navires qui traversent le détroit d'Ormuz.

Cette chaîne d'information, citant des hauts responsables sionistes, ajoute que la décision de Trump de suspendre « l'opération liberté » compte tenu de la situation sécuritaire précaire actuelle est une décision dramatique.

Cette source d'information israélienne, soulignant que le commandement central américain est incapable de protéger les pétroliers à Hormuz, a déclaré que l'itinéraire alternatif proposé par Washington le long des côtes d'Oman est très dangereux et très étroit.

Trump a annoncé dimanche à minuit l'opération « Projet de liberté » pour sortir les navires coincés dans le détroit d'Ormuz et a déclaré que l'opération commencerait lundi après-midi.

Cette opération militaire, que Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, avait qualifiée de « projet impasse », a échoué, et l'Iran maintient toujours son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Contrairement aux allégations américaines, le transit des navires par cette voie navigable se fait sur la base de permis iraniens.

Donald Trump a affirmé hier, 48 heures après le début de son opération illusoire, avoir pris la décision de suspendre l'opération militaire dans le but de « tester la possibilité d'aboutir à un accord avec l'Iran et de le signer à l'avenir ».

Le président américain a affirmé dans un message sur la plateforme Truth Social que sa décision avait été prise à la demande du Pakistan et d'autres pays ainsi que sur la base du « succès militaire massif » obtenu pendant la guerre contre l'Iran. Il a fait référence à des « progrès significatifs vers la conclusion d'un accord complet et final avec les représentants de Téhéran ».