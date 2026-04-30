Suède : La suppression du terme « Islamophobie » masque une haine institutionnalisée contre les musulmans en Europe

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Afin de saisir les véritables motivations derrière ce changement de rhétorique diplomatique, il convient d’analyser les annonces officielles et les réactions politiques internes qui en découlent.

Une concession évidente à l’extrême droite

Maria Malmer Stenergard, la chef de la diplomatie suédoise, a déclaré devant les parlementaires que le gouvernement n’utiliserait plus le concept d’islamophobie, le qualifiant de « problématique » sous prétexte qu’il se concentrerait sur des peurs irrationnelles. Elle a souligné la volonté de Stockholm d’imposer de nouvelles terminologies telles que le « racisme anti-musulman » au sein des instances internationales. Cette démarche a été immédiatement célébrée par le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède. Charlie Weimers, eurodéputé de cette formation, s’est réjoui de l’élimination de ce qu’il nomme un « concept fabriqué », reprenant ainsi la rhétorique hostile visant à minimiser les attaques contre les valeurs islamiques.

Cependant, la réalité sur le terrain contredit de manière flagrante ces manœuvres politiques, révélant une discrimination profondément ancrée dans la société.

Une réalité sombre et structurelle ignorée

Malgré les tentatives du gouvernement de modifier le vocabulaire officiel, les faits démontrent que l’islamophobie est une réalité tangible et croissante. Une étude académique menée en deux mille vingt-cinq met en lumière la présence d’une hostilité viscérale au sein même des structures étatiques suédoises. Les récits politiques et médiatiques dominants continuent de marginaliser les musulmans, les qualifiant d’« autres indésirables ». Cette diabolisation systématique remet sérieusement en question le prétendu engagement de la Suède en faveur de l’inclusion et de la non-discrimination, révélant une hypocrisie institutionnelle alarmante.

Au-delà des frontières suédoises, ce phénomène inquiétant s’étend à l’échelle continentale, menaçant la sécurité et les droits fondamentaux de millions de croyants.

L’institutionnalisation de la haine en Europe

La situation européenne globale reflète cette même tendance préoccupante. Le rapport annuel de deux mille vingt-cinq de la Coalition contre l’islamophobie en Europe (CCIE) tire la sonnette d’alarme sur la « normalisation de la haine ». Les discours discriminatoires dictent désormais l’agenda politique et médiatique. Les statistiques sont accablantes : huit cent soixante-seize actes islamophobes ont été recensés en Europe, dont quatre-vingt-cinq pour cent en France. Les femmes sont les premières cibles de cette violence, représentant quatre-vingts pour cent des victimes, et dans quarante et un pour cent des cas, le port du hijab islamique est le motif direct de la discrimination.

Des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et la Belgique rapportent des incidents similaires. Les réseaux internationaux de lutte contre la haine en ligne confirment que l’islamophobie domine largement les espaces numériques européens. Les avertissements se multiplient face à cette institutionnalisation du rejet, d’autant plus que les agences de sécurité soulignent la menace terroriste grandissante posée par les suprémacistes de l’extrême droite.

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