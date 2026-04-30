Vandalisme Islamophobe à New York : Des Panneaux de Signalisation Dégradés Suscitent l’Indignation

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Pour bien comprendre la portée de ces événements inacceptables, il est essentiel de revenir sur les détails de ces dégradations signalées par les habitants de la région.

Une Dégradation Délibérée dans le Comté de Babylon

Selon les informations communiquées par la section new-yorkaise du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR NY), au moins neuf panneaux d’arrêt obligatoires situés dans la localité de Deer Park, relevant du comté de Babylon, ont fait l’objet d’actes de vandalisme flagrants. Les auteurs de ce délit ont intentionnellement gravé le mot « Islam » juste en dessous de l’inscription « Stop », créant ainsi un message visuel profondément offensant. Les résidents locaux, choqués par cette manifestation de haine au cœur de leur lieu de vie, ont rapidement signalé ces actes malveillants aux autorités municipales. Bien que les services de la ville aient procédé au remplacement de la majorité des panneaux détériorés, certains d’entre eux portent toujours les stigmates de cette attaque ciblée.

L’attitude initiale des forces de l’ordre face à ce délit a également suscité de nombreuses interrogations au sein de la population.

Une Réponse Initiale Inadéquate des Forces de l’Ordre

Les témoignages recueillis auprès des citoyens de Deer Park soulignent une certaine négligence lors de la première intervention policière. En effet, le premier agent de police dépêché sur les lieux du vandalisme n’aurait rédigé aucun rapport officiel pour documenter l’incident et ouvrir une procédure. Ce n’est qu’à l’arrivée d’un second officier, intervenue plus tard, que les preuves ont finalement été officiellement consignées. Face à cette situation préoccupante, les citoyens ne sont pas restés inactifs. Ils ont pris l’initiative de contacter directement le bureau du procureur de l’État ainsi que divers responsables politiques locaux pour s’assurer que cette affaire soit traitée avec le sérieux requis.

Face à la gravité de la situation, les représentants de la communauté ont tenu à exprimer publiquement leur vive préoccupation.

L’Appel à la Justice et à la Protection

Afaf Nasher, directrice exécutive de la branche new-yorkaise du Conseil des relations américano-islamiques, a publié une déclaration ferme condamnant ces agissements. « Cette destruction récurrente de biens publics, qui exploite le mot Islam dans un contexte délibérément injurieux, est une source de profonde inquiétude », a-t-elle affirmé. Elle a souligné que de tels actes ne font qu’exacerber un climat malsain d’hostilité et de peur quotidienne pour les résidents musulmans. L’organisation a par conséquent exhorté le département de police du comté de Suffolk à diligenter une enquête approfondie, rigoureuse et totalement transparente afin d’identifier les coupables.

Cet incident isolé s’inscrit malheureusement dans un contexte national beaucoup plus large et extrêmement préoccupant concernant la sécurité des musulmans.

Une Hausse Alarmante de l’Islamophobie

Le CAIR a également lancé un appel pressant aux autorités gouvernementales et aux dirigeants politiques, leur demandant de prendre une position publique contre la montée en flèche de l’islamophobie, non seulement dans l’État de New York, mais également à l’échelle de l’ensemble du territoire national. Les statistiques récentes publiées par le conseil corroborent cette triste réalité. Les rapports indiquent une trajectoire résolument ascendante des plaintes déposées pour des actes de sectarisme, de harcèlement et de discrimination visant les citoyens musulmans, exigeant une vigilance continue et des actions concrètes.

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