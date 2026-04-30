Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Afin de mieux comprendre les dynamiques actuelles du marché mondial de l’énergie, il est essentiel d’examiner en premier lieu la position officielle de Moscou concernant sa politique de production pétrolière.

La fermeté de la Russie au sein de l’OPEP+

Selon les informations relayées par l’agence de presse RIA Novosti, Alexandre Novak, le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, a clarifié la position de son pays face aux spéculations internationales. Il a déclaré de manière univoque que la Russie, en tant que producteur majeur d’hydrocarbures, n’a absolument aucune intention de se retirer de l’alliance OPEP+. Cette déclaration intervient à un moment critique. Monsieur Novak a souligné que le monde traverse actuellement la crise la plus profonde de l’histoire de l’industrie pétrolière. En raison de cette conjoncture exceptionnelle, un volume colossal de pétrole brut n’est pas mis sur le marché, nécessitant une coordination rigoureuse entre les pays producteurs pour éviter un effondrement des cours et garantir une certaine visibilité économique.

Cette crise de la production et de l’offre est par ailleurs fortement aggravée par des tensions géopolitiques majeures qui entravent directement les voies commerciales internationales les plus stratégiques.

Perturbations maritimes et crise des chaînes d’approvisionnement

L’agression continue orchestrée par les États-Unis et le régime sioniste contre la région et les intérêts de l’Iran a engendré des conséquences désastreuses pour le commerce maritime mondial. Ces actions belligérantes ont provoqué de graves perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulot d’étranglement vital par lequel transite une part immense de l’approvisionnement énergétique mondial. L’entrave à la libre circulation dans cette voie navigable stratégique ne se limite pas seulement au pétrole brut. Elle perturbe sévèrement les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les carburants, l’énergie, ainsi que pour une multitude d’autres biens de première nécessité. Le transport de produits pétrochimiques de grande valeur et de divers engrais chimiques, indispensables à l’agriculture mondiale et à la sécurité alimentaire, subit des retards critiques et des hausses de coûts logistiques sans précédent.

Face à cette instabilité croissante qui menace l’ensemble des échanges commerciaux internationaux, Téhéran a tenu à exposer sa vision stratégique et ses conditions pour restaurer la sécurité.

L’initiative iranienne pour la paix et la sécurité maritime

Agissant en tant que puissance régionale responsable, la République islamique d’Iran a officiellement déclaré sa pleine disponibilité à assurer et à garantir la sécurité de la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Toutefois, cette garantie de stabilité est intrinsèquement liée à une condition diplomatique fondamentale : la conclusion d’un cessez-le-feu permanent et la fin définitive des hostilités et de la guerre imposée par les puissances hégémoniques. L’Iran insiste sur le fait que cette sécurisation des voies maritimes devra s’opérer dans le strict respect des protocoles internationaux requis et des considérations sécuritaires légitimes de la région. Par cette posture, Téhéran démontre que la clé de la stabilité économique mondiale réside avant tout dans la résolution pacifique et juste des conflits régionaux, loin des ingérences agressives étrangères.

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