Responsable sioniste : Nous faisons face à un grand choc dans les conflits au Liban

Selon un rapport de l’agence Abna citant la chaîne 15 du régime sioniste, un responsable militaire sioniste a déclaré : « En seulement 24 heures, 10 drones ont été tirés sur nos troupes dans le sud du Liban. C’est un grand choc. »

Le rapport indique que des dizaines de drones sont lancés chaque semaine contre les soldats sionistes stationnés au Liban. Les cercles de sécurité du régime sioniste recherchent une solution pour faire face à ces attaques de drones.

Le responsable militaire susmentionné a ajouté : « Les drones kamikazes agissent comme un grand choc sur le champ de bataille. Nous ne sommes pas suffisamment préparés pour faire face à cette menace. »

Auparavant, la chaîne 12 du régime sioniste, citant des sources de sécurité, avait rapporté que le Hezbollah utilise des drones équipés de fibres optiques.

Le rapport indique que cette question a inquiété l’armée du régime sioniste.