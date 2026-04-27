Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le journal The Guardian a révélé que la guerre contre l'Iran et l'interruption de la navigation dans le détroit d'Ormuz ont mis le service national de santé britannique (NHS) au bord d'une crise de pénurie et d'augmentation des prix en raison de sa forte dépendance aux produits pétrochimiques.

Selon ce rapport, une grande partie des équipements médicaux modernes, des seringues et des poches intraveineuses aux gants, dépendent entièrement de produits pétrochimiques dont le transit par le détroit d'Ormuz a été stoppé.

Le Guardian, soulignant une augmentation de 40 % du prix du pétrole, a écrit que les fabricants malaisiens de gants, qui détiennent la moitié de l'offre mondiale, ont imposé aux clients, y compris le NHS, une augmentation de prix de 50 %.

Jim Mackey, directeur général du NHS, exprimant une profonde inquiétude face à cette situation, a appelé le gouvernement à injecter des fonds supplémentaires pour faire face à ce « choc majeur » de hausse des prix.