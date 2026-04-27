Selon un rapport de l'agence de presse Abna, The Independent a rapporté que la Grande-Bretagne, lors de la bataille de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale, croyait pouvoir traverser facilement les Dardanelles et forcer les Ottomans à se rendre.

La suite du rapport indique que les mines maritimes, l'artillerie côtière et la nature géographique du détroit ont causé la défaite de la flotte britannique.

Selon ce rapport, le détroit d'Ormuz en 2026 agit également comme un piège de Gallipoli pour Trump, de sorte que les technologies modernes restent impuissantes et incapables face à la position géographique et aux mines intelligentes.

Précédemment, Richard Haass, ancien président du Conseil des relations étrangères des États-Unis, a écrit sur le réseau social X : L'Iran a prouvé qu'il était beaucoup plus efficace et résistant que ce que Trump imaginait.

L'ancien président du Conseil des relations étrangères a ajouté à ce sujet : Presque toutes ses (Trumps) hypothèses se sont avérées fausses.

Richard Haass a ensuite continué : L'argument du président selon lequel d'autres guerres ont duré des années et donc nous ne sommes pas sous pression temporelle en Iran ignore le fait que la fermeture du détroit d'Ormuz place l'économie des États-Unis et du monde dans une position indéfendable.