Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant al-Akhbar, Mohammed Raad, président de la fraction parlementaire liée au Hezbollah au Liban, a souligné que l'agression américano-sioniste contre l'Iran n'a pas pu atteindre ses objectifs, mais a plutôt mis en lumière la crise du concept de la suprématie américaine et les limites de la puissance militaire.

Il a ajouté : Trump avait auparavant exprimé sa surprise quant à l'ampleur et l'intensité de la résistance de l'Iran. Ces paroles montrent que ses estimations concernant la nature et la puissance du système iranien étaient erronées. Tel-Aviv et Washington avaient parié sur l'effondrement immédiat du système iranien, mais les événements ont montré que Téhéran s'est rapidement reconstitué à l'ombre de la solidarité entre le système et le peuple.

Raad a souligné que le déséquilibre entre la puissance militaire et les critères politiques aux États-Unis a conduit ce pays à échouer sur la scène mondiale. Les expériences récentes à Gaza, au Liban et en Iran ont montré que les agressions militaires rapides, même avec une supériorité technologique, sont condamnées à l'échec. Ce qui se passe à Gaza, au Liban et en Iran offre un modèle différent de conflit avec les États-Unis et le régime sioniste.