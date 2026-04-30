Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Afin de saisir l’ampleur de la préparation nationale et la ferveur qui anime la population face aux menaces extérieures, il est indispensable de se pencher sur les chiffres historiques révélés par le commandement militaire.

Une mobilisation nationale historique et une ferveur inébranlable

Selon les rapports exclusifs du correspondant de l’agence de presse, le général de corps d’armée Mohsen Rezaei, conseiller militaire de l’honorable Commandant en chef, a profité de l’occasion bénie de l’anniversaire de la naissance de l’Imam Reza (que la paix soit sur lui) pour annoncer une nouvelle extraordinaire. Il a déclaré avec fierté que 31 millions de personnes se sont officiellement inscrites à la noble campagne baptisée « Offrir sa vie ». Parmi cet immense rassemblement de citoyens dévoués, environ 50 pour cent ont clairement manifesté leur entière disponibilité à être déployés sur le terrain militaire et sécuritaire immédiat. Une autre fraction significative de ces volontaires a exprimé son dévouement en proposant un soutien financier conséquent ou une collaboration précieuse dans le domaine du renseignement. Le général a tenu à exprimer sa profonde et sincère gratitude envers ces citoyens bien-aimés pour cet élan patriotique sans précédent.

Face à cette démonstration de force et de cohésion nationale, les stratèges étrangers se retrouvent piégés dans un réseau de contradictions tactiques dont il leur est impossible de s’extraire.

L’impasse stratégique et les craintes de l’armée américaine

Abordant la situation géopolitique de l’ennemi, le haut responsable militaire a affirmé : « La vérité absolue est que l’Amérique est aujourd’hui prisonnière d’une impasse totale. D’un côté, ses dirigeants manifestent une volonté belliqueuse et pourraient envisager d’entrer dans ce conflit dans les deux ou trois prochains jours. Cependant, les hauts gradés de l’armée américaine avertissent fermement Donald Trump de la très forte probabilité que les troupes américaines soient massivement capturées s’ils tentent une opération de débarquement sur nos côtes méridionales. »

Le général Rezaei a ensuite détaillé les alternatives désespérées de l’adversaire. Bien qu’ils puissent théoriquement envisager d’opérer depuis les frontières occidentales du pays ou même de tenter un bombardement lâche sur la capitale Téhéran en guise d’ultime stratégie, les experts militaires américains ont prévenu leur président qu’une telle folie ne ressemblerait en rien à l’attaque d’Ispahan. Ce serait, selon leurs propres termes, une défaite catastrophique et humiliante. Le général a assuré que dans un tel scénario, les navires de guerre hostiles seraient impitoyablement coulés et les soldats envahisseurs faits prisonniers, ce qui suscite une terreur palpable au sein du Pentagone.

Pour consolider cette posture défensive, les forces armées s’appuient sur une doctrine inébranlable et un avantage géographique décisif.

Préparation absolue et maîtrise du golfe Persique

Réitérant que la nation est pleinement préparée à contrer n’importe quelle forme de menace, le conseiller militaire du Commandant en chef a judicieusement cité un verset du Saint Coran, rappelant que « l’exemple de l’Amérique est semblable à la toile d’une araignée, extrêmement fragile ». Il a expliqué avec fermeté que les navires de guerre américains sont désormais incapables de regagner leurs propres bases situées dans les pays arabes riverains du sud du golfe Persique. La République islamique d’Iran, en exerçant un contrôle vigilant et souverain sur le détroit d’Ormuz, leur en interdit catégoriquement l’accès.

Aujourd’hui, les responsables américains se trouvent dans une position d’extrême vulnérabilité, contraints de renoncer à leurs opérations militaires directes. Tous les plans stratégiques antérieurs de ce pays hégémonique ont lamentablement échoué, et les ultimes ébauches d’intervention sont en cours de révision sous le poids de la peur. Les propres analystes militaires de Washington admettent que la poursuite de ces actions hostiles précipitera une débâcle historique, plongeant Donald Trump et l’ensemble de l’appareil d’État américain dans une profonde consternation.

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