Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le journal sioniste Israel Hayom, se référant à des responsables de l'armée de ce régime, a rapporté que la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, prononcée samedi dernier, ordonnant à l'armée de répondre fermement au Hezbollah au Liban, était une démonstration de force destinée à réduire la pression interne et une tentative de rejeter la responsabilité de l'incapacité à obtenir des résultats souhaités sur les épaules de l'armée.

Des hauts responsables de l'armée ont expliqué que la déclaration de Netanyahou était une tentative trompeuse pour réduire la pression publique et qu'il n'y avait aucun changement réel dans les directives de l'armée.

Ces sources ont ajouté que la déclaration de Netanyahou n'était pas fortuite, mais visait à rejeter la responsabilité de l'absence de résultats souhaités sur l'armée. Ils ont souligné que ce processus se déroulait avec précision conformément aux directives politiques et aux plans dictés par Donald Trump, président américain, concernant la déclaration d'un cessez-le-feu au Liban.

Selon ce journal, ce n'est pas la première fois que des divergences surgissent ces dernières semaines entre l'armée et le niveau politique concernant les opérations militaires au Liban. Début du mois, un haut officier a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse que les opérations au Liban ne visaient pas à désarmer le Hezbollah et que Tel-Aviv n'atteindrait pas cet objectif.

Selon Israel Hayom, ces différends ne sont qu'une partie du sentiment croissant au sein de l'armée et de l'appareil de sécurité, qui estime que Netanyahou cherche un « bouc émissaire » pour rejeter la responsabilité des résultats décevants de la guerre au Liban et en Iran sur les autres.

Le journal ajoute que Netanyahou pourrait rejeter la responsabilité de la guerre en Iran sur le Mossad et, concernant la guerre au Liban, il pourrait tenter de présenter l'armée israélienne comme responsable à cet égard.

Israel Hayom ajoute qu'avec l'escalade des frictions entre les niveaux politique et militaire, la situation sur le terrain du combat devient de plus en plus complexe. L'armée contrôle actuellement plusieurs régions du sud du Liban, mais ses restrictions de mouvement entravent sa capacité à assurer une protection complète des villes du nord et des troupes déployées sur le terrain.