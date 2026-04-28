Un nouveau rival pour Netanyahou surgit ; un défi complexe pour les prochaines élections

Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant Al Jazeera, les résultats d’un nouveau sondage dans les territoires occupés après l’annonce de la formation d’une nouvelle coalition par les partis de Naftali Bennett et l’ancien Premier ministre Yair Lapid au sein du régime sioniste montrent que cette nouvelle coalition, nommée « Ensemble », devance le parti Likud dirigé par Netanyahou.

Selon ce rapport, Netanyahou se trouve face à une équation électorale complexe. Son camp n’aura pas la majorité des voix lors des prochaines élections.

L’annonce de la nouvelle coalition par Bennett et Lapid pour participer aux prochaines élections dans les territoires occupés a été faite afin de créer une option politique alternative pour concurrencer Netanyahou et le destituer du pouvoir.