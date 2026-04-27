  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Responsable russe : Trump pensait que l'Iran était comme le Venezuela !

27 avril 2026 - 12:45
Code d'info: 1806967
Source: ABNA
Responsable russe : Trump pensait que l'Iran était comme le Venezuela !

Un responsable russe a abordé l'agression militaire infructueuse des États-Unis contre l'Iran et l'a comparée aux mesures prises contre le Venezuela.

Selon un rapport de l'agence de presse Novosti, Alexeï Pouchkov, président de la commission des politiques médiatiques de la Douma d'État du Conseil de la Fédération russe, a souligné que l'agression militaire des États-Unis contre l'Iran était défavorable en termes de préparation et de conditions militaires.

Il a ajouté que l'expérience des opérations militaires américaines au Venezuela a joué un rôle trompeur dans l'élaboration de la politique de ce pays à l'égard de l'Iran.

Pouchkov a précisé que l'enlèvement de Nicolás Maduro, président du Venezuela, et la faible réaction de ce pays face à cette opération devaient être considérés comme une acceptation des conditions américaines pour prendre le contrôle du pétrole.

Cela a conduit Donald Trump à penser que cette opération militaire pouvait servir d'instrument efficace pour contraindre tout régime étranger à se soumettre à Washington.

Il a déclaré qu'après cette « victoire », Trump a décidé de mettre en œuvre un scénario similaire à l'égard de l'Iran.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha