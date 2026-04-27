Selon un rapport de l'agence de presse Novosti, Alexeï Pouchkov, président de la commission des politiques médiatiques de la Douma d'État du Conseil de la Fédération russe, a souligné que l'agression militaire des États-Unis contre l'Iran était défavorable en termes de préparation et de conditions militaires.

Il a ajouté que l'expérience des opérations militaires américaines au Venezuela a joué un rôle trompeur dans l'élaboration de la politique de ce pays à l'égard de l'Iran.

Pouchkov a précisé que l'enlèvement de Nicolás Maduro, président du Venezuela, et la faible réaction de ce pays face à cette opération devaient être considérés comme une acceptation des conditions américaines pour prendre le contrôle du pétrole.

Cela a conduit Donald Trump à penser que cette opération militaire pouvait servir d'instrument efficace pour contraindre tout régime étranger à se soumettre à Washington.

Il a déclaré qu'après cette « victoire », Trump a décidé de mettre en œuvre un scénario similaire à l'égard de l'Iran.