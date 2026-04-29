Le silence face aux crimes américains au Yémen a conduit à la catastrophe de Minab

L'organisation a déclaré dans son rapport à l'occasion de l'anniversaire de ce crime : « Un an après l'attaque aérienne sanglante des États-Unis contre le centre de rétention des migrants à Saada dans le nord-ouest du Yémen, aucun progrès tangible n'a été réalisé vers la justice et la réparation, tandis que les survivants souffrent toujours de graves blessures physiques et psychologiques. »

L'organisation a ajouté : « Amnesty International demande une enquête sur l'attaque aérienne des États-Unis du 28 avril 2025, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les migrants africains, et la qualifie de crime de guerre. »

La déclaration a souligné que l'organisation a rencontré au cours du mois écoulé six survivants de l'attaque américaine qui ont détaillé les coûts humains subis.

L'organisation a continué : « Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, au lieu de prendre des mesures fiables pour garantir la responsabilité, des enquêtes efficaces et rapides ou le versement de dommages et intérêts aux civils touchés, a détruit les mesures et mécanismes élaborés pour empêcher les dommages aux civils résultant des opérations militaires américaines à l'étranger. »

L'organisation a fait référence au crime de guerre des États-Unis lors de l'attaque contre l'école de filles de Minab pendant la guerre de 40 jours imposée à la République islamique d'Iran et a souligné que les États-Unis, sous la présidence de Trump, ont commis d'autres crimes barbares et, onze mois après la frappe contre le centre de rétention des migrants à Saada, ont mené une attaque aérienne illégale contre une école à Minab en Iran, tuant 168 personnes, dont 120 enfants.