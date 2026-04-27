  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Expert américain : Les conséquences économiques de la guerre contre l'Iran seront lourdes

27 avril 2026 - 12:42
Code d'info: 1806961
Source: ABNA
Expert américain : Les conséquences économiques de la guerre contre l'Iran seront lourdes

Un expert américain a déclaré que les conséquences économiques de l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire iranien seraient lourdes et entraîneraient une récession économique mondiale.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Kyle Shostak, directeur de la société d'investissement américaine « Navigator Principal Investors », a déclaré dans une interview avec RIA Novosti : Une agression militaire des États-Unis contre l'Iran pourrait entraîner l'économie mondiale dans une récession prolongée et plus le conflit se prolonge, plus les conséquences seront lourdes.

Il a ajouté : Les entreprises des pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique, sont les plus vulnérables face à la crise économique.

La guerre en Ukraine et, parallèlement, l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire iranien ont alimenté la crise énergétique mondiale.

L'Union européenne a appelé à l'économie d'énergie et à l'utilisation du télétravail dans les secteurs privé et public pour réduire la consommation de carburant.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha