Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Kyle Shostak, directeur de la société d'investissement américaine « Navigator Principal Investors », a déclaré dans une interview avec RIA Novosti : Une agression militaire des États-Unis contre l'Iran pourrait entraîner l'économie mondiale dans une récession prolongée et plus le conflit se prolonge, plus les conséquences seront lourdes.

Il a ajouté : Les entreprises des pays en développement, en particulier en Asie et en Afrique, sont les plus vulnérables face à la crise économique.

La guerre en Ukraine et, parallèlement, l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire iranien ont alimenté la crise énergétique mondiale.

L'Union européenne a appelé à l'économie d'énergie et à l'utilisation du télétravail dans les secteurs privé et public pour réduire la consommation de carburant.