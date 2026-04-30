L’Éveil islamique et la résistance mondiale : Le message de l’Ayatollah Ramazani aux étudiants azerbaïdjanais

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son discours, l’Ayatollah Ramazani a d’abord salué la riche identité chiite de l’Azerbaïdjan, berceau de grands érudits en jurisprudence, philosophie et mysticisme. Il a exhorté les jeunes clercs à préserver et transmettre cet héritage face aux tentatives de déstabilisation culturelle, soulignant que le monde d’aujourd’hui est assoiffé de la culture purificatrice des Ahl al-Bayt (AS).

Pour bien comprendre la solidité du modèle politique iranien, le Secrétaire général a détaillé les fondements qui le soutiennent.

Les trois piliers du système islamique : Islam, Direction et Peuple

L’Ayatollah Ramazani a expliqué que la République islamique repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier est l’Islam authentique, un Islam qui rejette à la fois la domination et la soumission. Il a dénoncé l’esclavage moderne imposé par les puissances occidentales et a critiqué les pays voisins qui ont transformé leurs territoires en bases pour les ennemis de l’Islam.

Le deuxième pilier est une direction (Leadership) juste et vertueuse. Comparant la moralité des dirigeants islamiques à la décadence des dirigeants occidentaux et de l’entité sioniste — qu’il a qualifiée de simple « caserne militaire » —, il a loué la sagesse, l’ascétisme et la bravoure des Guides suprêmes. Il a notamment souligné que l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei possède toutes les nobles caractéristiques de ses prédécesseurs, qualifiant son élection par l’Assemblée des experts de choix béni pour poursuivre la voie de la Révolution.

Enfin, le rôle crucial des masses populaires dans le maintien de ce système a été mis en exergue.

L’éveil mondial et la défaite de l’arrogance

Le troisième pilier est le peuple. L’Ayatollah Ramazani a salué la présence infatigable de la nation sur la scène politique et sociale, qualifiant ce mouvement de véritable « éveil mondial ». Il a rappelé que les complots des États-Unis et du régime sioniste visant à diviser le pays après la perte de ses dirigeants ont lamentablement échoué face à la foi et à la résilience des citoyens.

L’époque où les puissances arrogantes pouvaient frapper et fuir en toute impunité est révolue, a-t-il averti. Soutenue par la puissance divine du « Allahu Akbar » et inspirée par l’école de l’Imam Hussein (AS), la nation islamique a prouvé que la victoire appartient au front de la foi. L’afflux de personnes de diverses nationalités venues soutenir ce modèle, même en temps de crise, témoigne de la force inébranlable de cette conviction.

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