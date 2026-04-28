La guerre contre l’Iran pose problème à l’approvisionnement en matières premières pétrochimiques au Japon

Selon un rapport de l’agence Abna citant Ryanoosti, l’union des entreprises de l’industrie alimentaire et de la grande distribution au Japon a annoncé qu’en raison de la guerre contre l’Iran, environ 44 % des entreprises japonaises rencontrent des problèmes dans l’approvisionnement en naphte, aliment pétrochimique et matières premières pour la production de plastique.

Le gouvernement japonais a annoncé que le pays ne dispose de réserves de naphte suffisantes que pour quatre mois.

L’agression des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire iranien a entraîné des perturbations de la navigation dans le détroit d’Hormuz. Cela a conduit à des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de nombreux biens à travers le monde, y compris les produits pétrochimiques, les engrais chimiques, l’énergie et les carburants.