La terreur de Tel-Aviv face aux éventuelles opérations yéménites contre les territoires occupés

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, les opérations réussies des forces yéménites d'Ansarullah contre les territoires occupés ont plongé le régime sioniste dans une peur constante. L'armée du régime israélien a déclaré qu'il existait un risque d'opérations anti-israéliennes menées par les Yéménites.

L'armée de ce régime a ajouté que les forces d'Ansarullah reçoivent un entraînement militaire et n'agissent pas nécessairement contre les sionistes depuis le Yémen ; ces attaques pourraient être menées par des Yéménites résidant dans d'autres pays comme le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Syrie, car des dizaines de milliers de Yéménites sont présents à travers le Moyen-Orient.

Tel-Aviv, réitérant ses allégations contre l'Iran et tentant d'alimenter l'iranophobie, a affirmé que Téhéran pourrait demander à ces forces de mener des attaques contre le front intérieur israélien à l'aide de missiles balistiques, de drones ou même d'attaques terrestres. Si les attaques contre la bande de Gaza reprennent, les forces d'Ansarullah recommenceront leurs opérations contre les territoires occupés.