Aggravation de la crise au sein de l'armée israélienne ; les sionistes descendent dans la rue

23 décembre 2025 - 10:38
L'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre au sein de l'armée du régime sioniste et les tentatives de Tel-Aviv de recruter des Haredim (juifs ultra-orthodoxes) dans l'armée ont poussé ces derniers à manifester à nouveau pour exprimer leur opposition.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, des sionistes appelés Haredim ont manifesté contre le service militaire obligatoire dans l'armée du régime israélien, bloquant l'autoroute numéro 4 dans le district de Bnei Brak, au centre des territoires occupés.

Les médias hébreux ont rapporté que cette manifestation a perturbé la circulation automobile vers la ville de Petah Tikva.

Les forces de police du régime sioniste se sont déployées dans la zone concernée, qualifiant cette manifestation d'illégale.

Il convient de noter que la crise du manque d'effectifs dans l'armée du régime sioniste a attiré l'attention sur l'obligation pour les Haredim de servir dans l'armée, ce qui a entraîné une intensification des protestations en leur sein.

