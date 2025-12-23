Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant TASS, Mike Johnson, président de la Chambre des représentants et membre du Parti républicain, a déclaré que si le Parti démocrate obtenait la majorité au Congrès après les élections de mi-mandat de 2026, il entamerait une procédure de destitution (impeachment) contre le président des États-Unis, Donald Trump.

Il a déclaré : « Tout est en jeu, et si nous perdons la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2026, la gauche radicale destituera le président. Nous ne devons pas laisser cela se produire. »

En décembre, le représentant démocrate Al Green a présenté au Congrès une résolution visant à destituer Donald Trump.

En 2019, les démocrates, qui contrôlaient alors la Chambre des représentants, avaient déjà lancé une procédure de destitution contre Trump, mais après le renvoi de l'affaire devant le Sénat en 2020, Trump a été acquitté. Les démocrates ont tenté une nouvelle fois de le destituer en 2021, ce qui a également échoué.